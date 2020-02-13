عون يلتقي بري ودياب قبيل الاجتماع المخصص للاوضاع المالية والاقتصادية في بعبدا

التقى ​الرئيس ميشال عون​ رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ سعد دياب قبيل الاجتماع المخصص للاوضاع المالية والاقتصادية في ​قصر بعبدا​. إضغط للمزيد

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