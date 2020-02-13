النشرة: الامن العام أنجز عودة 1335 نازح من لبنان الى قراهم في سوريا

افاد مراسل "الخليج 365" في البقاع، بأن المديرية العامة للامن العام أنجزت عودة 1335 نازح من لبنان الى قراهم في سوريا عبر معبر المصنع والقاع من كافة مناطق لبنان في المصنع اللبناني حيث سجل مئتي وخمسين نازحا من الراغبين بالعودة طوعا الى الأراضي السورية عبر جوسية، القاع الحدودية في البقاع الشمالى والمصنع جديدة بابوس في البقاع الاوسط.
وسجل عودة مائة نازح إلى مناطق حمص والقصير وريفها، عبر بوابة القاع ومئة وخمسين نازحا الى دمشق وريف دمشق عبر بوابة المصنع جديدة يابوس.
وأشرف على عمليات الترحيل والعودة اداريا ولوجستيا، الرائد هادي اسطفان في المصنع المقدم غياث زعيتر والرائد على مظلوم، وتولت عمليات نقل النازحين الى الداخل السوري 22 حافلات وعدد من "البيك اب" التي تولت نقل اثاث المنازل.
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