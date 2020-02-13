النشرة: الامن العام أنجز عودة 1335 نازح من لبنان الى قراهم في سوريا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​، بأن المديرية العامة للامن العام أنجزت عودة 1335 نازح من ​لبنان​ الى قراهم في ​سوريا​ عبر معبر ​المصنع​ و​القاع​ من كافة مناطق لبنان في المصنع اللبناني حيث سجل مئتي وخمسين نازحا من الراغبين بالعودة طوعا الى ​الأراضي السورية​ عبر جوسية، القاع الحدودية في البقاع الشمالى والمصنع جديدة بابوس في ​البقاع الاوسط​.

وسجل عودة مائة نازح إلى مناطق حمص و​القصير​ وريفها، عبر بوابة القاع ومئة وخمسين نازحا الى دمشق و​ريف دمشق​ عبر بوابة المصنع ​جديدة يابوس​.

وأشرف على عمليات الترحيل والعودة اداريا ولوجستيا، الرائد هادي اسطفان في المصنع المقدم غياث زعيتر والرائد على مظلوم، وتولت عمليات نقل ​النازحين​ الى الداخل السوري 22 حافلات وعدد من "البيك اب" التي تولت نقل اثاث المنازل.