السلطات الصينية: 254 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم

أعلنت ​وزارة الصحة​ الصينية عن وفاة 254 حالة جديدة ب​فيروس كورونا​ منذ نهاية يوم أمس، وهو الرقم الأكبر الأعلى حتى الآن منذ ظهور الفيروس القاتل منذ شهرين.

لتصبح حصيلة ضحايا فيروس كورونا تتجاوز 1350 قتيلا وأكثر من 58 الف مصاب في الصين.