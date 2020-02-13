أعلنت وزارة الصحة الصينية عن وفاة 254 حالة جديدة بفيروس كورونا منذ نهاية يوم أمس، وهو الرقم الأكبر الأعلى حتى الآن منذ ظهور الفيروس القاتل منذ شهرين.
لتصبح حصيلة ضحايا فيروس كورونا تتجاوز 1350 قتيلا وأكثر من 58 الف مصاب في الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الصينية: 254 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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