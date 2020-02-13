شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بالبرلمان تشيد بالموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحية للدبلوماسية المصرية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن مصر لديها موقف ثابت داعم للقضية الفلسطينية، وتصر على التواصل لتسوية تعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام"1967" عاصمتها القدس الشرقية.

وقال "أباظة"، فى بيان اليوم، إن خطة السلام التى أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فى الثامن والعشرن من يناير الماضي في البيت الأبيض، بحضور رئس الوزراء، الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط حضور مكثف لليمين الإسرائيلي، والتي نشرها البيت الأبيض في نفس اليوم، تنطوي على خروج صارخ على ثوابت حل القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة وفى القلب منها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام "1967" وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة أن الإدارة الأمريكية تجاهلت الأطراف الأخرى.

واعتبر وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، هذا التصرف بأنه انحياز صارخ من الإدارة الأمريكية لإسرائيل ويمثل استخفافا بثوابت حل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الإعلان عن الخطة واختيار توقيتها يستهدف تحقيق مصالح شخصية انتخابية تخدم "غلاة اليمين" العنصري و"المتطرف "في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

Advertisements

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن ذلك الأمر يفرض على الجانب العربي تحدياً كبيراً يستوجب إنهاء الانقسام الفلسطيني والتضامن العربي مع الفلسطينيين لمواجهة هذا التحدي.

وكان قد أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق حل عادل في الشرق الأوسط بدون موافقة الجانب الفلسطيني.

وقال نيبنيزيا - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن خطة السلام الأمريكية "بغض النظر عن وجهات النظر بشأنها، لفتت الانتباه إلى ضرورة تسوية القضية الفلسطينية، لكننا على قناعة بأن ذلك يتطلب جهودًا منسقة للمجتمع الدولي من أجل صياغة حل عادل وثابت".