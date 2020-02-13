طوله 5 أمتار.. قصة العثور على "الحوت القاتل الكاذب" بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي عبد الودود:

أفادت محميات البحر الأحمر بعثورها على دولفين ضخم، نافق على شاطئ إحدى القرى السياحية، جنوب الغردقة، مساء الأربعاء، يطلق عليه اسم " الحوت القاتل الكاذب".

وأشارت المحمية إلى أن الحوت يطلق عليه اسم Folse killer wheel، وصغير السن يبلغ طولة أكثر من 5 أمتار.

ومن جانبه قرر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، والانتقال إلى موقع البلاغ، للتعامل مع الحيوان البحري النافق، وإخطار إدارة المرور وشرطة البيئة لتأمين عملية نقله عبر الطريق بواسطة سيارة المحميات إلى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة للبدء في تشكيل فريق عمل من باحثي المحميات والمعهد للفحص الظاهري وتشريحه.

وأشار المحافظ في بيان صادر عنه إلى أنه من المقرر فحص المعدة والأمعاء، وأخذ عينات من "الحوت الكاذب" لبيان أسباب نفوقه وإعداد تقرير عنه وإذا كانت حالتة الخارجية سليمة يمكن تحنيطه وذلك لقيمة هذة النوعية من الدلافين.

يذكر أن هذا النوع من الدلافين يطلق عليه "الحوت القاتل الكاذب" لوجود شبه كبير بينه والحوت، وغير مؤذ للإنسان، ويبلغ طوله في الغالب 5 أمتار، وكان أول ظهور له بمياه البحر الأحمر عام 1985 وجرى رصده في 28 أبريل 2012.

وهذا النوع من الدلافين لا يسير منفردا ويظهر عادة في أسراب، ويبتعد عن المناطق المتواجد بها البشر بكثافة مثل الخاصة بالأنشطة السياحية، ويفضل دائما الهادئة.