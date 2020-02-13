نقص وزن وإحالة للتحقيق.. حملة لكشف المخالفات بمحطة غاز شطا في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:

قاد اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، اليوم الخميس، حملة لمتابعة مستودعات الغاز، والتأكد من الالتزام بالمعايير والموازين المقررة، وسعر بيع الاسطوانات المنزلية والتجارية.

واستهدفت الحملة محطة تعبئة غاز شطا، بعد ورود شكاوى من الأهالي بشأن نقص اسطوانات الغاز الواردة من المحطة، بحضور حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومدير إدارة المتابعة بالديوان العام، ومفتشي الرقابة التموينية وقسم الموازين.

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ورصدت الحملة مخالفات عدة بالمحطة، ما بين وجود نقص في اسطوانات الغاز، وعدم وضع السدادات البلاستيكية على بعضها، وعدم تسجيل الأذونات بدفاتر حركة الغاز بالمحطة.

وجرى تحرير محاضر فورية تتضمن المخالفات للعرض على الشئون القانونية، واستدعاء مسئولي المحطة.