الكويت.. رقابة على البريد القادم من الصين تحسبًا من فيروس كورونا

فرضت وزارة الاتصالات الكويتية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، رقابة على البريد القادم من الصين، تحسبا من احتوائه على فيروس كورونا المستجد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وخاطبت الوزارة - وفقا لما نشرته جريدة الأنباء الكويتية
وألزمت الصحة الكويتية جميع المراكز الوقائية بالمستشفيات، بإبلاغ المركز الوطني؛ لتطبيق اللوائح الصحية الدولية عن أي حالات يشتبه إصابتها بالفيروس خلال فترة محددة، التزاما من جميع القطاعات والمستشفيات بالحفاظ على الأمن الصحي.
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