الكويت.. رقابة على البريد القادم من الصين تحسبًا من فيروس كورونا

فرضت وزارة الاتصالات الكويتية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، رقابة على البريد القادم من الصين، تحسبا من احتوائه على فيروس كورونا المستجد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وخاطبت الوزارة - وفقا لما نشرته جريدة الأنباء الكويتية

اليوم الخميس وزارة الصحة حول إمكانية احتواء الواردات الصينية على فيروس كورونا المستجد، فضلا عن الإفادة عن الحاجة لوضع أنظمة وقائية للعاملين من موظفين وعمال في قطاع البريد، والذين يتعاملون بشكل مباشر مع المواد البريدية الواردة من الصين.وألزمت الصحة الكويتية جميع المراكز الوقائية بالمستشفيات، بإبلاغ المركز الوطني؛ لتطبيق اللوائح الصحية الدولية عن أي حالات يشتبه إصابتها بالفيروس خلال فترة محددة، التزاما من جميع القطاعات والمستشفيات بالحفاظ على الأمن الصحي.