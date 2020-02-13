كوريا الشمالية تمدد فترة الحجر الصحي المفروضة على المصابين بـ"كورونا"

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، تمديد فترة الحجر الصحي المفروض على المواطنين والأجانب من أجل مكافحة انتشار فيروس (كورونا) المستجد إلى 30 يوما وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
نيوز الإخباري، الذي يبث من العاصمة الكورية الجنوبية (سول) أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطوات التي تتخذها (بيونج يانج) في إطار حالة الطواريء الوطنية الأوسع نطاقا والرامية إلى مكافحة تفشي الفيروس.
وأوضحت وسائل إعلام حكومية كورية شمالية، وفقا لموقع نورث كوريا
وأفادت تقارير إعلامية اليوم، بأن السلطات في (بيونج يانج) قامت بتمديد الفترة الزمنية التي يظل بموجبها المواطنون والأجانب تحت الحجر الصحي لمدة 30 يوما، في الوقت الذي يتخذ فيه الشطر الشمالي إجراءات طواريء لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووافقت الجمعية الشعبية العليا في البلاد البرلمان على هذا القرار.
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