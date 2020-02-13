الأرصاد السعودية: سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة ، تؤدي إلى تدنى مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ، ومحافظات أبو عريش ، وبيش ، وصامطة ، وفرسان وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه

الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، نشاطًا للرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار مناطق (نجران ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض)، كما تكون

السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.