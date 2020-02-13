موسكو: نجاحات الجيش السوري في إدلب سمحت بتشكيل منطقة آمنة

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن نجاحات الجيش السوري في إدلب سمحت بإنشاء منطقة آمنة تنص عليها مذكرة سوتشي، وذلك بعد أن فشلت تركيا في تنفيذ هذه المهمة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال مدير مركز حميميم الروسي للمصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية يوري بورينكوف - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - :
وأضاف بورينكوف: "أن هذا أدى إلى إنشاء منطقة آمنة تنص عليها مذكرة "سوتشي" بين روسيا وتركيا، الموقعة في 17 سبتمبر 2018".
وأكد أن عملية الجيش السوري اتسمت بطابع اضطراري يعود إلى فشل الجانب التركي في تنفيذ البنود ذات الصلة في مذكرة سوتشي حول إقامة المنطقة منزوعة السلاح على طول حدود منطقة إدلب لخفض التصعيد.. وتابع قائلا:" إن أعمال القوات السورية الحكومية سمحت بإنهاء هجمات الإرهابيين ووضعت حدا لسقوط قتلى بين المدنيين جراء الاعتداءات وعمليات القصف من قبل المسلحين".
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