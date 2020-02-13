صحيفة سعودية: المملكة تؤكد حرصها الشديد على الاهتمام بالأمن النووي

أكدت صحيفة اليوم، السعودية أن المملكة تؤكد حرصها الشديد على الاهتمام بالأمن النووي، الذي يعد أهم المكونات الرئيسية والأساسية لإنشاء البنية التحتية ذات العلاقة بمشروعها الوطني المهم المتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تقوم بأدوار متكاملة حول الرقابة المشددة على تلك الاستخدامات وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة، اليوم الخميس، تحت عنوان مكافحة الإرهاب النووي عن الكلمة التي ألقاها الأميرعبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى

جمهورية النمسا، ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مؤتمر الأمن النووي المنعقد حاليا في العاصمة النمساوية، والتي أكد فيها دعم المملكة لكافة القرارات الدولية ذات الشأن بتلك الرقابة حمايةً للإنسان والبيئة من تداعيات استخدام المواد النووية والإشعاعية في غير مجالاتها وأغراضها السلمية.وأوضح أن المملكة تعاونت تعاونا فاعلا ومباشرا مع التوجهات الدولية بتنمية القدرات البشرية للحفاظ على الأمن النووي، مؤكدا في المؤتمر مواصلة دعم المملكة لسائر القرارات الدولية ذات العلاقة بالأمن النووي، بما فيها قرار مجلس الأمن 1540، والمصادقة على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، وتأييد القواعد والسلوكيات الخاصة بأمان المصادر المشعة.وأكدت الصحيفة أن المملكة من أولى الدول التي شنت، وما زالت تشن، حربا لا هوادة فيها ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومسمياته الشريرة بما في ذلك الإرهاب النووي، وكل المبادرات التي أطلقتها المملكة بشأن تلك الحرب تصب في روافد الحرص على عدم امتلاك العصابات الإرهابية المنتشرة في بعض دول الشرق الأوسط لتلك الأسلحة النووية الفتاكة، حرصا منها على انتهاج أفضل السبل الكفيلة باحتواء ظاهرة الإرهاب واجتثاثها من جذورها.