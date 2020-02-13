مقتل وإصابة 14 عراقياً في هجوم بمحافظة ديالى

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بمقل شخصين وإصابة 12 آخرين بهجوم إرهابي في مدينة خانقين بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

ونقل موقع (السومرية نيوز) اليوم عن المصدر قوله إن "عناصر إرهابية هاجمت مجموعة مواطنين وقوات أمنية في أطراف قضاء خانقين، وأثناء إخلاء المصابين انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين بجروح".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية اتخذت إجراءات مشددة تحسباً لأي طارئ، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين إلى الطب العدلي".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة ديالى نشاطاً لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الذين ينفذون بين الحين والآخر عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين، رغم إعلان القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي عسكرياً في البلاد.