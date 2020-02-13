خشية "كورونا".. فيتنام تفرض حجراً صحياً على 10 آلاف شخص

فرضت فيتنام، اليوم الخميس، حجراً صحياً على قرى يسكنها 10 آلاف شخص وتقع على مقربة من العاصمة هانوي وذلك بعد تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وإجراءات العزل التي فرضت على منطقة سون لوي على بعد قرابة 40 كيلومتراً عن هانوي، تعتبر الأولى من نوعها خارج الصين منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين أواخر العام الماضي.

وجاء في بيان لوزارة الصحة "اعتباراً من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بعزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي".

وأضاف البيان أن "الفترة الزمنية هي 20 يوماً".

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وكانت السلطات، قد أعلنت في وقت سابق عن خمس إصابات بالفيروس وأكدت اليوم إصابة سادسة.

وقام مسؤولو الصحة الذين يرتدون سترات واقية برش المواد المطهرة على السيارات التي تمر أمام نقاط التفتيش.

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