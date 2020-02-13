تجارب صينية على عقارين مضادين لكورونا.. والنتائج بعد أسابيع

قالت الرئيسة المشاركة لاجتماع في منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء، إن علماء صينيين يختبرون عقارين مضادين للفيروسات على فيروس كورونا الجديد وإن النتائج الأولية للتجارب السريرية ستظهر بعد أسابيع.
وشاركت الطبيبة ماري بول كيني، وهي عالمة فيروسات سابقة في منظمة الصحة العالمية، في رئاسة منتدى بحثي مغلق استمر يومين في جنيف وضم أكثر من 300 عالم وباحث، بعضهم شارك عن بعد من الصين وتايوان.
وقالت كيني في مؤتمر صحفي "الزملاء الصينيون حريصون للغاية على المشاركة في البروتوكولات التي يجري تعريفها كي تجرى جميع التجارب السريرية وفقاً للمعايير ذاتها ويتطلعون إلى النتيجة".
وتابعت "كانوا مهتمين للغاية بالعمل على بروتوكول رئيسي كهذا".
وأضافت أنه جرى إعطاء عدد من المرضى تركيبة من العقارين ريتونافير ولوبينافير المضادين للفيروسات لكنها لم تحدد العدد بالضبط.
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وأضافت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان العلاج سيكون فعالاً في مواجهة الفيروس الجديد، ومضت تقول "لا نعرف النتائج سيتعين علينا الانتظار لأيام قليلة أو لأسابيع قليلة لتكون لدينا نتيجة".
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