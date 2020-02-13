نائب عراقي: الإعلان عن تشكيلة الحكومة رسمياً يوم الأحد المقبل

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على الرغم من تمسك المتظاهرين في العراق برفضهم لتكليف محمد توفيق علاوي، وزير الاتصالات السابق، تشكيل الحكومة، معتبرين أنه لا يلبي مطالب الحراك، بتشكيل حكومة بعيدة عن الأحزاب السياسية أو المسؤولين السابقين، كشف نائب عراقي الخميس أن الحكومة ستبصر النور خلال أيام.

وقال رئيس كتلة بيارق الخير النيابية العراقية، النائب محمد الخالدي، إن رئيس الوزراء المكلف سيعلن عن تشكيلة حكومته رسميا يوم الأحد المقبل، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

كما أوضح أن “الكابينة الوزارية جاهزة، وسيعلن عنها الأحد المقبل”. وأضاف أن علاوي سيبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستقيل بالتشكيلة الحكومية، وسيطلب من البرلمان عقد “جلسة طارئة” للتصويت عليها.

يشار إلى أن علاوي كان تعهد بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحل اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.

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في المقابل، أفادت مصادر سياسية عراقية ليل الأربعاء بعقد اجتماع بين رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي وقادة الكتل السياسية الشيعية.

وبحسب المصادر فإن الاجتماع ناقش أسماء مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة التي من المفترض أن يطرحها علاوي أمام البرلمان خلال أسبوعين.

لكن المصادر ذاتها قالت إن الاجتماع باء بالفشل بعد دون الاتفاق على أسماء المرشحين.