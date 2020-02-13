كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مسرحية "الإصلاح".. السبب وراء توقف مليشيا الحوثي عند مفرق الجوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خبراء عسكريون، اليوم الخميس، أن توقف جماعة الحوثي في "مفرق الجوف" قرب مدينة مأرب، رغم التقدم السريع من مناطق مديرية نهم شرقي صنعاء، مفاجئا لكثير من المتابعين والمحللين.

وقال الخبراء العسكريون، إن حزب الإصلاح يتصرف بناء على مخاوف متوهمة، من قبيل أن الحرب في اليمن ضد مليشيا الحوثي قد انتهت، وبدأت ضده، ولهذا لن يتوانى في استدعاء الخطر الحوثي عبر تسليم جبهات استراتيجية هنا وهناك.

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وكانت مليشيا الحوثي، قد اكتسحت المناطق التي كان يسيطر عليها حزب الإصلاح منذ ثلاث سنوات خلال أقل من أسبوع، إضافة إلى مناطق في الجوف وأخرى في مأرب.

ورأى الخبراء العسكريون، أن ما حدث من تقدم سريع وتوقف مفاجئ، يشير إلى وجود اتفاق بين الطرفين.