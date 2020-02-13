كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر يمنية: حزب الإصلاح يطبق منهج القمع وترهيب الخصوم في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصاعدت حدّة انتهاكات حزب الإصلاح في محافظة شبوة بعد اجتياحها من قوات الحزب فرع جماعة الإخوان في اليمن.

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وكشفت مصادر يمنية، أن حزب الإصلاح يطبق منهج القمع وترهيب الخصوم وإدارة المناطق بقبضة أمنية، حيث تنوعت بين قتل المتظاهرين بدم بارد وشن حملات اعتقال واسعة ونهب الممتلكات العامّة والخاصة، وصولا إلى تجريف مؤسسات الدولة والإقالة التعسفية للموظفين المنتمين إلى تيارات سياسية أخرى واستبدالهم بعناصر موالية.

وكان ناشطون حقوقيون وإعلاميون يمنيون، قد وصفوا الانتهاكات التي يمارسها الإخوان المسلمون في مناطق سيطرتهم بحق معارضيهم، بأنها نفس ممارسات الحوثيين في المحافظات التي تسيطر عليها.