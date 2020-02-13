كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: قادرون على مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن "الهدف النهائي للقوات المسلحة الليبية هو مكافحة الإرهاب والقضاء على المليشيات التركية المسلحة وجمع السلاح.

وكشف المسماري، في مؤتمر صحفي، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يحاول خلط الأوراق وتشويه سمعة القوات المسلحة.

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وقال المسماري: "قادرون على حسم المعركة "في أي وقت نشاء، لافتًا إلى أن 99% من الأراضي الليبية تحت سيطرة الجيش.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً الأربعاء، بتوقيت نيويورك، لمناقشة مشروع قرار بطالب الأطراف المتصارعة في ليبيا بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار.

