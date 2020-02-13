كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تمدد الحظر المفروض على القادمين من الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء سكوت موريسون، اليوم الخميس، بأن أستراليا ستحظر دخول الرعايا الأجانب من الصين القارية لمدة أسبوع آخر للحد من مخاطر التعرض لفيروس كورونا.

وأضاف موريسون، "أن أستراليا لديها 15 حالة إصابة بالفيروس، لكنها لم تسجل أي حالات جديدة منذ فرض حظر السفر لأول مرة في 1 فبراير، وسيتم مراجعة الحظر كل أسبوع".

وأوضح في مؤتمر صحفي في كانبيرا: "إجراءاتنا الحالية فعالة، فإنها تؤدي المهمة، ولهذا السبب اتفقنا بعد ظهر هذا اليوم على قبول توصيات للحفاظ على الحظر المفروض على قيود الدخول". حسبما ذكرت رويترز.

والمواطنون الأستراليون والمقيمون الدائمون العائدون إلى بلادهم معفون من الحظر، لكن يتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا بعد وصولهم.

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وأعلنت وزارة الصحة أن جميع الحالات الـ 15 في أستراليا باستثناء حالة واحدة تضم أشخاصًا أتوا من مدينة ووهان، وسط الصين حيث تم التعرف على الوباء لأول مرة في أواخر العام الماضي.

وقالت الوزارة إن خمسة أشخاص أصيبوا بالمرض منذ ذلك الحين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن لديها حالات الإصابة بالفيروس في الصين، مما دفع بعض الدول إلى فرض نفس القيود على المواطنين الصينيين.

ولقى أكثر من 1350 شخص حتفهم في الصين القارية نتيجة للوباء، وقالت السلطات أن هناك حوالي 60.000 حالة مؤكدة.