كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تحيد 55 جنديا سوريا في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، عن تحييد 55 جنديا من الجيش السوري في إدلب شمال البلاد.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها: "علمنا من مصادر متنوعة في منطقة إدلب بأن عدد قوات الجيش السوري الذين تم تحييدهم الأربعاء، وصل إلى 55 عنصرا".

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وقد أشار أردوغان، إلى أن تركيا عازمة على إبعاد القوات السورية خلف مواقع المراقبة التركية في إدلب مع نهاية فبراير الجاري.

وحذر أردوغان، في كلمته الجيش السوري من استهداف الجنود الأتراك في شمال سوريا، قائلا: "إذا أصيب أي جندي تركي آخر في إدلب فسنضرب قوات الجيش السوري في أي مكان"، مشددًا على أن الرد على ما وصفه بـ"الهجمات الاستفزازية" للجيش السوري سيكون مضاعفا، وبأن الجيش التركي لن يتهاون مع أي خروقات ولو كانت صغيرة.