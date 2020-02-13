كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشروع قرار أمريكي يحد من صلاحيات ترامب بشأن "حرب إيران" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن مجلس الشيوخ الأمريكي، ناقش مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشن حرب على إيران.

ومن المقرر أن يتم التصويت على القرار المتعلق بصلاحيات ترامب بشأن الحرب على إيران، وسط مخاوف من امكان دخول ترامب في مواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران دون استشارة الكونغرس.

وجه ترامب، تحذيرا إلى مجلس الشيوخ، في وقت سابق الأربعاء، بوجوب التصويت ضده وعدم والحد من خياراته المتعلقة بسياسته، على الرغم من أنه سيستخدم الفيتو ضد القرار في حال إقراره.

وقال ترامب، عبر حسابه على موقع "تويتر": "من المهم جدا لأمن لبلدنا أن لا يصوت مجلس الشيوخ لصالح قرار (قوى الحرب) المتعلق بإيران".

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وأضاف: "نحن نقوم بعمل جيد جدا مع إيران، وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف (...) اذا كانت يداي مغلولتان فإن هذا سيعطي إيران فرصة على حسابنا، وسيبعث بإشارة سيئة. الديموقراطيون يقومون بذلك فقط في محاولة لأحراج الحزب الجمهوري". وفقا لفرانس برس.

وقد أقر مجلس النواب الأمريكي، في يناير الماضي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون نسخته الخاصة من هذا القانون، وذلك بعد اعطاء ترامب الأمر بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وما تبع ذلك من هجمات صاروخية انتقامية إيرانية على قواعد أميركية في العراق، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب.

وقال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي تيم كاين، إن مشروع القرار هذا يهدف إلى منع شن حرب من جانب واحد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كاين قوله "على الكونغرس أن يعيد تأكيد دورنا الدستوري في قضايا الحرب والسلام".