كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالات وتعيينات جديدة في منطقة انتشار "كورونا" بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية، صباح اليوم الخميس، إقالة أرفع مسؤولين سياسيين اثنين في مقاطعة هوبي، معقل فيروس "كورونا" الجديد الذي تجاوزت حصيلة ضحاياه 1300 وفاة، وفقًا لوكالة "شينخوا" الرسمية.

وقررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم، إعفاء جيانغ تشاو ليانغ من منصب أمين لجنة مقاطعة هوبي، وتعيين عمدة شنغهاي السابق، يينغ يونغ، خلفا له.

وعينت اللجنة المركزية، وانغ تشونغ لين سكرتيرا للجنة الحزب الشيوعي في مركز المقاطعة مدينة ووهان، معقل الفيروس الفتاك، وعضوا في اللجنة الدائمة للجنة الحزب الشيوعي في المقاطعة ليحل محل ما قوه تشيانغ.

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وأصبح تشاو ليانغ وقوه تشيانغ أرفع مسؤولين صينيين يتعرضان للعقاب من قبل الحكومة على خلفية أزمة تفشي "كورونا".

وأوضحت السلطات الصينية، أن الإقالات والتعيينات، جاءت على خلفية تعرض المسؤولين المحليين لانتقادات اجتماعية شديدة اللهجة لكيفية تعاملهما مع انتشار الفيروس الفتاك، بما في ذلك عدم منح بعض المصابين الرعاية المطلوبة في المستشفيات المحلية.