كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: تركيا تستخدم مطار معيتيقة كقاعدة عسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة روتيرز، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن الجيش لن يسمح للأمم المتحدة باستخدام المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلس.

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وقال المسماري، إنه سيتعين على الأمم المتحدة استخدام مطارات أخرى، مثل مصراتة، لأنه لا يمكن لقوات الجيش الوطني ضمان سلامة الرحلات إلى مطار معيتيقة، نظراً لأن تركيا تستخدمه كقاعدة.

وتواصل أنقرة، إرسال المقاتلين السوريين إلى طرابلس، منتهكة بذلك تعهداتها الدولية. كما تواصل دعمها العسكري بطائرات الدرون والمنظومات الدفاعية على ما يبدو، نقلًا عن قناة العربية.