كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاطعة هوبي الصينية تطلب من الشركات عدم استئناف عملها حتى 21 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مقاطعة هوبى الصينية، مركز اندلاع الفيروس التاجي في البلاد، اليوم الخميس، إنها ستمدد فترة تعليق العمل وتطلب من جميع الشركات عدم إعادة فتحها قبل نهاية 20 فبرايرن وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

أعلنت الحكومة المحلية هذا القرار في بيان على موقعها على الإنترنت.

وقد تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم الأربعاء، بتخفيض الضرائب وقدم العديد من المساعدات للصناعات المتضررة من تفشي الفيروس في محاولة جديدة لكبح جماح الأضرار المتزايدة على الاقتصاد.

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يأتي إعلان شي في الوقت الذي تواجه فيه الشركات خسائر متزايدة بسبب إغلاق المصانع والمكاتب والمتاجر وغيرها من الشركات في نطاق مجموعة من التدابير الشاملة لمكافحة الأمراض.

وقد عطلت التدابير السفر وغيرها من الصناعات، بدأت بعض الشركات في إعادة فتح أبوابها ولكن يواجه الكثير منها خسائر فادحة.

وقال شي في تعليقات أذيعت على التلفزيون الحكومي "تحتاج بكين إلى" الحفاظ على ادارة اقتصادية مستقرة ووئام اجتماعي".

