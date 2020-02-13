كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تستبدل رئيس مكتب شؤون هونج كونج وماكاو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبدلت الصين رئيس مكتبها الذي يشرف على الأمور في هونغ كونغ، مما يجعله أكبر مسؤول معين في بكين يخسر وظيفته في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأراضي التي تسيطر عليها الصين، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

أعلنت وزارة الموارد البشرية الصينية، اليوم الخميس، أنه سيتم إقالة تشانغ شياو مينغ كمدير لمكتب شؤون هونج كونج وماكاو (HKMAO)، ليحل محله شيا باولونج، نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، البالغ من العمر 67 عامًا.

شهدت هونج كونج أكثر من سبعة أشهر من الاحتجاجات بسبب مشروع قانون تسليم المجرمين الذي كان سيسمح بإرسال المشتبه بهم إلى الصين القارية لمحاكمتهم.

تاتي إقالة تشانغ في أعقاب تحرك بكين في يناير لاستبدال رئيس مكتب الاتصال في هونج كونج.

كان شيا نائب الرئيس الصيني شي جين بينغ عندما كان "شي" أمينًا للحزب الشيوعي بمقاطعة تشجيانغ من عام 2003 إلى عام 2007. وقد اشتهر باتباعه مقاربة متشددة في عام 2015 لحملة هدم الكنائس السرية هناك.