“الميلان” يواجه “اليوفي” في “كلاسيكو” الكرة الإيطالية

محمد بلكادة – صحافي متدرب

يستضيف ملعب سان سيرو، اليوم الخميس، كلاسيكو الكرة الإيطالية بين أسي ميلان وضيفه يوفنتوس في مباراة مثيرة لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا .

و يدخل ميلان المباراة متأثرا بهزيمة قاسية في دريبي ميلان أمام غريمه الأزلي إنتر ميلان بأربعة أهداف لاثنين بعدما تقدم في النتيجة بهدفين نظيفين، نتيجة قد تؤثر معنويا على أداء الفريق اللومباردي الذي سيعتمد مدربه ستيفانو بيولي في هذه المواجهة على عاملي الأرض والجمهور من جهة، وعلى خبرة ومهارة نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من جهة ثانية لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في تورينو .

وفي الضفة الأخرى سيبحث يوفنتوس هو الآخر عن تضميد جراحه بعد السقوط محليا في فيرونا، البيانكونيري بقيادة مدربه ماوريسيو ساري سيبحث عن تقديم أداء مقنع لإسكات أفواه منتقديه، و سيراهن على العبور إلى نهائي الكأس بعدما غاب عنه في النسخة الماضية بعد الإقصاء المفاجئ أمام اتلانتا.

ويدخل يوفنتوس اللقاء بأبرز نجومه وسيعول بشكل كبير على فنيات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يعيش حالة من التألق بعدما هز الشباك في 19 مناسبة في الدوري هذا الموسم، مع العلم أنه حقق رقما قياسيا فريدا في تاريخ السيدة العجوز بعدما هز الشباك في عشر مناسبات متتالية.

وكانت آخر زيارة ليوفنتوس إلى ملعب سان سيرو انتهت بفوز فريق السيدة العجوز بهدفي ماندوزيكتش وكريستيانو رونالدو في مواجهة الذهاب بالدوري للموسم الماضي .

كما حسم اليوفي آخر مواجهة بين الفريقين لحساب نهائي الكأس و كانت في موسم 2017/2018 ، وقتها استعرض البيانكونيري عضلاته وانتصر برباعية نظيفة .

وكان ميلان قد حقق كأس إيطاليا في خمس مناسبات كانت آخرها في موسم 2002/2003 ، فيما عانق يوفنتوس الكأس في 13 مرة سابقة كانت آخرها قبل عامين ضد ميلان في الأولمبيكو .