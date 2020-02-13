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تمكنت عناصر من الحرس المدني الإسباني، في ميناء سبتة المحتلة، من توقيف مواطن مغربي، وفي حوزته 37 كيلوغراما من مخدر الكوكايين، كان ينوي إدخالها إلى المغرب.
وكشف موقع “ألفارو” الإسباني، أمس الأربعاء، أن الحرس المدني عثر على الكمية المذكورة ملفوفة في 32 قطعة، ومخبأة بعناية داخل سيارة الموقوف.
وأضاف الموقع ذاته أن الموقوف، البالغ من العمر 38 سنة، يقيم في بلجيكا، وكان متوجها بكمية من الكوكايين إلى مدينة طنجة.
وجرى اعتقال المشتبه فيه، وإحالته على السلطات المختصة قصد التحقيق معه في ظروف، وملابسات الواقعة، قبل تقديمه أمام القضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر سبتة.. الحرس المدني الإسباني يوقف مغربيا في حوزته 37 كيلوغراما من الكوكايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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