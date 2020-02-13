طقس الخميس.. بارد في المناطق الجبلية ومستقر في باقي المملكة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية باستمرار الطقس البارد نسبيا فوق المناطق الجبلية والجنوب الشرقي والهضاب العليا وذلك خلال الليل والصباح.
كما تتوقع تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل ،حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب بسهول وسواحل المحيط الاطلسي الشمالي، والسايس، والواجهة المتوسطية.
وستتشكل سحب منخفضة كثيفة بالبوغاز مع قطرات محلية، وسحب عابرة من الأجواء العليا كثيفة بباقي مناطق المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالاقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة من القطاع الشرقي إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية، وجنوبية بالجنوب الشرقي، وغربية بالشرق وشمالية على العموم في باقي مناطق المملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 05 درجات بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و 11 درجة بكل من المنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول والسواحل الشمالية، والوسطى، والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 11 و 18 درجة بمنطقة سوس، وأقصى الجنوب الشرقي وبالاقاليم الجنوبية.
أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 13 و 19 درجة بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، والسواحل الشمالية، وما بين 20 و 26 درجة بهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الغربية للاطلس، ووسط المملكة، والجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 26 و 33 درجة بمنطقة سوس، وفي ما تبقى من الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
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