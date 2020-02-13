شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 1310 والان مع التفاصيل

الخميس 13 فبراير 2020 أكدت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1310 حالات على الأقل.

و سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 14840 حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ عن السلطات الصحية صباح اليوم الخميس.

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