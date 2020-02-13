شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب.. ارتفاع عدد الغارات على مواقع وتجمعات المليشيا في مجزر إلى 11 والان مع التفاصيل

الخميس 13 فبراير 2020 واصلت مقاتلات التحالف العربي شنت غاراتها على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في مديرية مجزر بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 8 غارات جديدة على مواقع وتجمعات الحوثيين في المديرية ليرتفع عدد الغارات إلى 11. Advertisements وأكدت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا.

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