"الصحة العالمية" توصي باستمرار الطوارئ الدولية لوباء غير كورونا

الخميس 13 فبراير 2020

قررت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، استمرار اعتبار فيروس إيبولا المنتشر في الكونغو حالة طوارئ صحية عالمية، رغم نجاح الجهود على مدى أشهر لاحتواء الفيروس.



وتسبب الوضع الأمني الهش في منطقة انتشار فيروس إيبولا، في مواجهة الفرق الطبية صعوبات في أداء عملها.

Advertisements

وقالت المنظمة: "طالما كانت هناك حالة واحدة من الإصابة بإيبولا في منطقة، غير آمنة وغير مستقرة، كما الحال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن الاحتمالات تظل قائمة بشأن مزيد من انتشار الفيروس".

وأعلنت المنظمة الأممية "حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقاً دولياً" في يوليو/تموز الماضي، لحشد الدعم الدولي من أجل مواجهة هذه الأزمة الصحية في الكونغو، وإبراز الخطر من وراء انتشار الفيروس إلى الدول المجاورة.

على صعيد متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) في الصين، يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.