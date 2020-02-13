البحسني يكرّم لاعبي وبعثة نادي شعب حضرموت  

الخميس 13 فبراير 2020

كرّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، فريق وبعثة نادي شعب حضرموت لكرة القدم الحائز على كأس بطولة الدوري التنشيطي لتجمّعات المحافظات التي اختتمت مؤخراً بمدينة سيئون.



وهنأ المحافظ الهيئة الإدارية ولاعبي وأنصار النادي بهذا المنجز الرياضي الكبير الذي حققه النادي عقب توقّف النشاط الرياضي في بلادنا لقرابة الخمس سنوات.

وأشاد بما قدّمه اللاعبون من مستوى جيّد وتجاوزهم لكل الظروف ليحققوا بطولة الدوري التنشيطي متجاوزين أعرق الأندية في الدرجة الأولى، مؤكداً استحقاقهم للبطولة عن جدارة.

وأثنى المحافظ على جهود الهيئة الإدارية والطاقم الفني والجماهير الرياضية التي لعبت دوراً مهماً في إضفاء جمالاً ونجاحاً للبطولة.

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وأثنى المحافظ على التاريخ الرياضي المشرّف لنادي الشعب، مشدداً على أهمية التدريب المتواصل لتطوير المستوى والحفاظ على التاريخ الناصع للنادي.

وأكد المحافظ اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بقطاع الشباب والرياضة، حيث اعتمدت مخصصات مالية للأندية والاتحادات الرياضية، ودعم تأثيث الأندية والمنشآت الرياضية من خلال تعشيب ملعبي بارادم واستاد سيئون الاولمبي واعتماد تعشيب ملعب الشاحت بالشحر هذا العام، ومشاركة اللاعبين في بطولات تنافسية خارجية، ومساعدة عدد من اللاعبين القدامى، وتوجيه السلطات المحلية بالمديريات بالاهتمام بالمنشآت الرياضية وإعادة ترميم مقرات الأندية من خلال إدراجها ضمن البرنامج الاستثماري للمديريات .

وقدّم المحافظ مبلغ أربعة ملايين ريال دعماً لنادي الشعب لإحرازه بطولة الدوري التنشيطي، وأكد مساندة النادي في استحقاقاته القادمة.

وكان رئيس نادي شعب حضرموت الكابتن عامر سالم بن مرضاح ، قد شكر اهتمام المحافظ البحسني ومتابعته للبطولة، ودعمه وتشجيعه للفريق قبل وأثناء وعقب البطولة، مؤكداً أن اهتمامه وتوجيهاته قبل البطولة كان لها الأثر الكبير في تحفيز اللاعبين وتشجيعهم وصولاً الى تحقيق البطولة.

حضر اللقاء، وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي، ورئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن مسجدي، ومستشار وزير الشباب معاذ العطاس، ورئيس فرع اتحاد الاعلام الرياضي بساحل حضرموت صلاح العماري، وعدد من المسؤولين.