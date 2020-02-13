شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان بتعز يصفون أحد أفراد كتائب أبو العباس والان مع التفاصيل

الخميس 13 فبراير 2020 اغتال مسلحون مجهولون، أحد أفراد كتائب أبو العباس بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم..

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين ملثمين على دراجة نارية اغتالوا وحيد الشرماني أحد أفراد كتائب أبو العباس. Advertisements يذكر أن الشهيد وحيد الشرماني اختطفته مليشيات حزب الإصلاح وسجنوه بالسجون السرية التابعة لهم لمدة سنة كاملة ولم يعلم أحد مكانه وبعد معرفة مكانه تم متابعته وإخراجه قبل شهرين من السجن. واتهمت المصادر عناصر الإخوان بتصفيته.

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