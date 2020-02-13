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شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان بتعز يصفون أحد أفراد كتائب أبو العباس والان مع التفاصيل
الخميس 13 فبراير 2020
اغتال مسلحون مجهولون، أحد أفراد كتائب أبو العباس بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم..
وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين ملثمين على دراجة نارية اغتالوا وحيد الشرماني أحد أفراد كتائب أبو العباس.
يذكر أن الشهيد وحيد الشرماني اختطفته مليشيات حزب الإصلاح وسجنوه بالسجون السرية التابعة لهم لمدة سنة كاملة ولم يعلم أحد مكانه وبعد معرفة مكانه تم متابعته وإخراجه قبل شهرين من السجن.
واتهمت المصادر عناصر الإخوان بتصفيته.
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