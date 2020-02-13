شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تستهدف الأحياء السكنية في الجاح ببيت الفقيه جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 13 فبراير 2020 استهدفت مليشيات الحوثي الإجرامية الأحياء السكنية في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة في إطار خروقاتها وانتهاكاتها اليومية.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 صوب الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في المنطقة. Advertisements واضافت المصادر إن إستهداف الحوثي للأحياء السكنية سببت حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين لاسيما النساء والأطفال. وتواصل مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية وارتكاب جرائمها البشعة بحق المدنيين الأبرياء التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى منذ إنطلاق الهدنة الأممية بالحديدة.

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