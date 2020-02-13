شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقصفون مستشفى 22 مايو بشارع الخميسن في الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 13 فبراير 2020 قصفت مليشيات الحوثي الإيرانية مستشفى 22 مايو بشارع الخميسن في مدينة الحديدة بالقذائف المدفعية الثقيلة في إطار خروقاتها وانتهاكاتها لاتفاق استوكهولم.

وقال مصدر ميداني إن مليشيات الحوثي استهدفت مستشفى 22 مايو بشارع الخمسين شرق مدينة الحديدة بقذائف مدفعية الدبابات بشكل عنيف. Advertisements وأشار المصدر أن مستشفى 22 مايو يقع بالقرب من نقطة ضباط الإرتباط الاولى المتوجدة في الخامري التي قامت بنشرها لجنة الرقابة الأممية لوقف إطلاق النار بالمدينة. يذكر أن مليشيات الحوثي رفعت من وتيرة خروقاتها وتصعيدها للهدنة الأممية حيث تقوم باستهداف وقصف نقاط ضباط الإرتباط والمواقع التي تقع تحت مراقبتها بمدينة الحديدة في محاولة منها لانهاء اتفاق السويد.

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