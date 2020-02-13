"مسام" يعلن انتزاع 1865 لغما حوثيا خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير

الخميس 13 فبراير 2020

انتزع مشروع مركز الملك سلمان لنزع الألغام في اليمن "مسام" 1,865 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري والتي زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً.

Advertisements

وذكر المركز في بيان له، أن الألغام التي انتزعها منها 11 لغماً مضادة للأفراد، و 360 لغماً مضادة للدبابات و 1,493 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

ولفت إلى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 129,348 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.