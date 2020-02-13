شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مواطن من أهالي حيس جنوب الحديدة جراء قصف حوثي والان مع التفاصيل

الخميس 13 فبراير 2020 أصيب مواطن من أهالي مدينة حيس بقصف مدفعي من قبل المليشيات الحوثية استهدف الأحياء السكنية في مركز المديرية التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية وطبية أن المواطن عبدالله بحشيش أصيب بقذيفة مدفعية استهدفت منزله بشكل مباشر، فيما أصيب عدد من أفراد الأسرة من النساء والأطفال بحالات إغماء. Advertisements وتولت فرق الإنقاذ التابعة للقوات المشتركة إسعاف المصاب إلى المستشفى الميداني في الخوخة ومنها إلى مدينة عدن نظرا لحالته الحرجة. وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة جرائم المليشيات الحوثية التابعة لإيران التي ارتكبتها بحق المدنيين الأبرياء في محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية.

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