شكرا لقرائتكم خبر عن السودان توقع اتفاق تسوية مع أسر حادثة المدمرة الأمريكية "كول" والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت وزارة العدل السودانية اليوم، بياناً صحفياً حول اتفاق بين حكومة السودان وأسر ضحايا المدمرة الأمريكية "كول"

جاء فى البيان الذى نشرت نصة وكالة الانباء السودنية "سونا ": في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، تم التوقيع بتاريخ 7 فبراير الجاري على اتفاقِ تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية "كول" في العام 2000، والتي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية.

وترغب حكومة السودان - حسب البيان - أن تشير إلى أنه تم التأكيد صراحةً في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حادثات أو أفعالِ إرهابٍ أخرى، وأنها دخلت في هذه التسوية انطلاقاً من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام المباد، وفقط بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بُغية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم.