صيني يهدد بإحراق نفسه بعد إلغاء السلطات حفلة عيد ميلاده

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الأربعاء أن وانغ (59 عاما) وهو أحد سكان شونغكينغ، جنوب غرب الصين، كان يخطط لتنظيم مأدبة تضم 10 طاولات أواخر الشهر الماضي، إلا أن تقييد السلطات للتجمعات العامة بغرض احتواء المرض، جعل المسؤولين يطلبون منه إلغاء الحفلة.وردا على قرار السلطات، ظهر وانغ في مكتب لجنة قرية مسلحا بمفرقعات نارية حول خصره، كما سكب الوقود على صدره، وحمل ولاعة في محاولة "لتخويف لجنة القرية وجعلها تسمح له بإقامة حفلة عيد ميلاده"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وذكرت "شينخوا" أن مدعين محليين تقدموا بشكوى ضد وانغ الثلاثاء متهمين إياه بسلوك مخل بالنظام.

جدير بالذكر أن السلطات الصينية كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنه سيتم حظر حفلات العشاء الجماعية في المطاعم مؤقتا في العاصمة بكين للحد من انتشار الفيروس الذي لا يزال حصد المزيد من الأرواح منذ بدء ظهوره في ديسمبر الماضي، إذ بلغ عدد وفيات كورونا في العالم 1115 شخصا، حتى الأربعاء.



وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا بلغ أكثر من 45 ألف مصاب في العالم، في حين تمكن نحو 5 آلاف مصاب من الشفاء من الفيروس.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في إقليم هوبي الصيني، الأربعاء، إن 94 شخصا جديدا توفوا بسبب تفشي فيروس كورونا في الإقليم الواقع وسط الصين، ليصل عدد القتلى بالفيروس إلى 1068 شخصا.