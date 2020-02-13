السودان يعلن التوصل لتسوية مع أسر ضحايا المدمرة "كول"

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العين الإخبارية - مرتضى كوكوالخميس 2020/2/13 11:28 ص بتوقيت أبوظبي
المدمرة كول - أرشيفية
قالت وزارة العدل السودانية، الخميس، إنها أبرمت اتفاق تسوية مع عائلات وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية "كول" التي وقعت في عام ٢٠٠٠، ولا تزال قيد التقاضي أمام المحاكم الأمريكية.
وأضافت وزارة العدل، في بيان صحفي، إن اتفاق التسوية تم توقيعه في ٧ فبراير/شباط، ويأتي في إطار حرص الحكومة الانتقالية على إزالة السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب.
وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد صراحةً في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة السودانية عن هذا الحادث أو أي حوادث إرهاب أخرى، وأنها دخلت في هذه التسوية انطلاقاً من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام السابق.
وتابع البيان: "يأتي ذلك فقط بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بغية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم".
يذكر أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول" تعرضت لهجوم في 12 أكتوبر/تشرين الأول عام 2000، خلال وجودها بميناء عدن باليمن لتزويدها بالوقود، وتم الهجوم عليها من قبل عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي.
وتسلل عناصر "القاعدة" إلى المدمرة من خلال قارب صغير محمل بأكثر من 250 كيلوجراما من المتفجرات شديدة الانفجار، واصطدم القالب بالمدمرة، ما تسبب في مقتل 17 من البحارة الأمريكيين وإصابة 49 آخرين.
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