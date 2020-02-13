عقب تهديدات بتفجيرها.. إخلاء 3 مساجد غربي ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أخلت السلطات الألمانية، الأربعاء، 3 مساجد بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي البلاد، عقب رسائل تهديدية بتفجيرها.



وقالت شرطة الولاية، في بيان وفقا للعين: "تلقت ٣ مساجد في مدن إيسن وأونا وهاجن، رسائل عبر البريد الإلكتروني تحمل تهديدا بتفجيرها بقنابل"، مضيفة: "أخلينا المباني المتضررة ولم يسفر الأمر عن أي أضرار".

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وتابعت: "أغلقنا الشوارع المحيطة بالمساجد من أجل تجنب أي تهديد محتمل للمارة والمركبات".

ولم تعثر الشرطة على شيء في المساجد الثلاثة، ولم تتوصل بعد إلى الجهة التي أرسلت رسائل التهديد، حسب صحيفة "فيست دويتشه تسايتونج" الألمانية.

ولم تكن هذه أول مرة تتعرض فيها مساجد لتهديدات، إذ تلقى مسجدان في مدينة ميونيخ جنوبي البلاد، رسائل تهديد بتفجيرها بقنابل، عبر البريد الإلكتروني، في يوليو/تموز الماضي.

وأعلنت السلطات الألمانية آنذاك أن جماعة "الدم والشرف" النازية تقف وراء تلك التهديدات.