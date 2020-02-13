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هونغ كونغ تعلق الدراسة بسبب "كورونا"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هونغ كونغ أن المدارس ستظل مغلقة حتى 16 مارس المقبل، في مساعيها لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وقال وزير التعليم في هونغ كونغ كيفين يونج اليوم، "إن المدينة تخطط لإطلاق برامج تعليمية عبر الانترنت مع إغلاق المدارس"، مضيفا أن تعليق الدراسة لا يعني تعليق التعليم. وأصيب 50 شخصا بـ"كورونا"، وحالة وفاة واحدة في هونغ كونغ.



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