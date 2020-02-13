زياد أسود: لا شيء يغيّر مواقفنا

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "عندما تنتهون من فبركة ​أخبار​ عني من ملفات فساد وملف امني وملف احتلال منزل وغيرها، تذكروا انه لا شيء يغيّر مواقفنا والوقائع الكاذبة ما بتعمل مصداقية وآخرها جريدة نداء الوطن".

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