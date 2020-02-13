دياب استقبل رئيس قلم المحكمة الدولية داريل مونديس

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ حسان الدياب في ​السراي الحكومي​ صباح اليوم رئيس قلم ​المحكمة الدولية​ ​داريل مونديس​ وعرض معه مسائل تتعلق بعمل المحكمة. إضغط للمزيد

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