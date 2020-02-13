النشرة: دفعة جديدة من النازحين السوريين غادرت حاصبيا في إطار العودة الطوعية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أنه في إطار العودة الطوعية للنازحين السوريين من ​لبنان​ إلى ديارهم في ​سوريا​ غادرت صباح اليوم دفعة جديدة من هؤلاء النازحين القاطنين في منطقة ​العرقوب​ وعددهم تسعة أشخاص عبارة عن عائلتين فقط مع امتعتهم الشخصية والمنزلية على أن انضموا إلى رفاقهم في نقطة التجمع المحددة لهم في مركز كامل يوسف جابر في ​النبطية​ بإشراف ومواكبة من ​الأمن العام اللبناني​.

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