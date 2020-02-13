مغادرة دفعة جديدة من النازحين السوريين من طرابلس

ازدحم حرم ​معرض رشيد كرامي الدولي​ على مدى ساعات الصباح بدفعة جديدة من ​النازحين السوريين​ العائدين طوعا في سياق الخطة التي تنفذها ​المديرية العامة للأمن العام​ بإشراف ومتابعة من المدير العام ​اللواء عباس ابراهيم​.

وقد سجل إقبال كثيف على العودة لتكون الدفعة الأكبر منذ بدء تنفيذ مشروع العودة الطوعي.

وعملت وحدات من ​الأمن العام​ على استقبالهم وتوزيعهم على حافلات وزارة النقل السورية.

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