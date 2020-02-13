استغرب رئيس ​حزب التوحيد​ اللبناني ​وئام وهاب​ ارتفاع الأسعار بنسبة وصلت للمئة بالمئة. وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أوضح وهاب أنه "إذا كان ​سعر الدولار​ قد إرتفع ٣٠ % هل يستطيع أحد أن يفسر لنا سبب إرتفاع الأسعار مائة % من يراقب من يحاسب من يمنع من يسمح؟ بلد ماشي بالصدفه وناس عبتدفع ثمن جشع التجار وغياب رقابة ​الدولة​ مين مسؤول ما حدا بيعرف".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: هل يستطيع أحد تفسير زيادة الأسعار 100% ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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