اندلاع حريق داخل مستودع لتوضيب زيت الزيتون في الحاكور

شب حريق داخل مستودع لتوضيب ​زيت الزيتون​ في بلدة الحاكور العكارية، التهم حوالى 70 برميلا من زيت الزيتون. وقد سارع عناصر ومتطوعو مركز ​الدفاع المدني​ - حلبا ومركز ​خريبة الجندي​ إلى مكان الحريق، وعملوا على تطويقه وإخماده قبل امتداده الى أرجاء المستودع. واقتصرت الأضرار على الماديات.

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