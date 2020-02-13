حبشي دعا أهالي المتن لعدم الانجرار وراء اي محاولة لتوريط المنطقة في صراعات لا تحمد عقباها

دعا عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنطوان حبشي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "كل الاهالي والمواطنين في ​المتن​ لضبط النفس وعدم الانجرار وراء اي محاولة لتوريط المنطقة والناس في صراعات لا تحمد عقباها، وكلنا إيمان ب​الأجهزة الأمنية​ لتقوم بواجبها في احالة المرتكبين إلى التحقيق، وفرض الأمن".

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