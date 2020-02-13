حبشي دعا أهالي المتن لعدم الانجرار وراء اي محاولة لتوريط المنطقة في صراعات لا تحمد عقباها

دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "كل الاهالي والمواطنين في المتن لضبط النفس وعدم الانجرار وراء اي محاولة لتوريط المنطقة والناس في صراعات لا تحمد عقباها، وكلنا إيمان بالأجهزة الأمنية لتقوم بواجبها في احالة المرتكبين إلى التحقيق، وفرض الأمن".
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