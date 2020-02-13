عبدالله: هل سيبقي شعار النأي بالنفس حبرا على ورق؟

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ ان "شعار ​النأي بالنفس​، قد أفرغ من مضمونه، وقد ورد في كل البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، كذالك في بيان ​الحكومة الجديدة​، فهل سيبقي حبرا على ورق؟ اعتقد ان المساعدات الخارجية مرتبطة بشكل او بأخر بألتزامنا الحقيقي بهذا الشعار".

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